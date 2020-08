Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 15:30 (Di sabato 1 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 1 AGOSTO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE Roma CODE DI 4KM DI CODA IN AUMENTO TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE Roma A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME AL KM 343+800. AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. PRESTARE ATTENZIONE MENTRE SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA A CAUSA DI INCIDENTE SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA SULL’A12 Roma TARQUINIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO TORRIMPIETRA IN DIREZIONE NORD VERSO L’AURELIA UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA 1 Roma NAPOLI TRA FERENTINO E FROSINONE IN DIREZIOEN NAPOLI SU VIA LITORANEA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - cristiangiorda3 : RT @tempoweb: L'@OfficialASRoma sempre più vicina a Tor di Valle Ultimo esame per lo #stadiodellaroma - AkarFouad : RT @tempoweb: L'@OfficialASRoma sempre più vicina a Tor di Valle Ultimo esame per lo #stadiodellaroma - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CasilinaNews : A1 Roma-Napoli: code per esodo estivo tra nodo A24, A1 e #Valmontone -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai