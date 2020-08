Traffico Roma del 01-08-2020 ore 08:30 (Di sabato 1 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati per l’appuntamento con il Traffico risolti i problemi legati all’incidente avvenuto sul Raccordo Anulare zona Aurelia ora quindi il Traffico è tornato è regolarmente sull’intero anello anche sul resto della città Al momento la circolazione risulta scorrevole in aumento sulle principali strade che portano al litorale al Gianicolense la polizia ci segnare la chiusura al Traffico da questa mattina di via Fabiola all’incrocio con via Ozanam per il dissesto del manto stradale e i relativi accertamenti tecnici passiamo ora al trasporto pubblico sono iniziati ieri i lavori ai binari del tram di Porta Maggiore e alla corsia dei tram di via Prenestina Fino al prossimo 14 agosto i tram e 35 14:19 sono integralmente sostituiti da bus per lo ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Traffico Roma del 01-08-2020 ore 08:30: Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati per l… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-08-2020 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - astralmobilita : ?????? #Roma Via di #TorBellaMonaca Per ulteriori accertamenti resterà #stradachiusa altezza Via #Casilina. Traffic… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code a tratti causa traffico intenso tra Allacciamento Diramazione Roma Sud (Km 576,3) e A1 Svincol… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 01-08-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Anas, esodo estivo: secondo fine settimana da bollino rosso sulle strade

Scatta a partire dal pomeriggio di venerdì 31 luglio e fino alla sera di domenica 2 agosto il bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane per il secondo fine settimana di esodo estivo. Lung ...

Fiamme sul pullman che collega le Marche a Roma. Paura all’interno del traforo del Gran Sasso. Passeggeri incolumi

Oggi, poco dopo le 13:30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta al Km 124 dell’Autostrada A24, all’interno del traforo del Gran Sasso, nella galleria in direzione L’Aquila, per l’in ...

Scatta a partire dal pomeriggio di venerdì 31 luglio e fino alla sera di domenica 2 agosto il bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane per il secondo fine settimana di esodo estivo. Lung ...Oggi, poco dopo le 13:30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta al Km 124 dell’Autostrada A24, all’interno del traforo del Gran Sasso, nella galleria in direzione L’Aquila, per l’in ...