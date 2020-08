Tale e Quale Show, Carlo Conti presenta i dieci protagonisti: ecco chi sono (Di sabato 1 agosto 2020) “Siete pronti? Sto per annunciarvi i protagonisti di Tale e Quale Show”. Con queste parole, a sorpresa, Carlo Conti ha presentato su Instagram i dieci protagonisti della decima edizione di “Tale e Quale Show”, in onda in prima serata su Rai Uno dal 18 settembre. I protagonisti saranno: il doppiatore e attore Luca Ward, l’attore e comico Francesco Paolantoni, il cantante, attore e modello Sergio Muniz, il cantautore ed ex vincitore di Amici 2011 Virginio, il cantautore Pago, Carmen Russo; Barbara Cola oggi attrice di musical e seconda classificata a Sanremo 1995 con Gianni Morandi, dietro Giorgia; l’ex conduttrice di Striscia la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Raiofficialnews : #TaleeQualeShow, il cast della nuova edizione ?? - Lightbluesky5 : @sticazzacci Che poi per partecipare a tale e quale non devi essere un cantante di professione - CinguettaTV : Sono molto dispiaciuto che uno dei migliori attori e doppiatori che abbiamo e io amo, debba finire a fare il buratt… - zazoomblog : Carlo Conti svela il cast di Tale e quale show 2020 tra conferme e nuovi nomi - #Carlo #Conti #svela #quale… - dursina19 : RT @Elaman58: Pago a tale e quale show. Ecco perché la enardu si è riavvicinata, ??????. Un cantante che non sa cantare che imiterà altri can… -