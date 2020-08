Quel Napoli-Lazio di maggio 73. La sfida Immobile-Higuain mi lascia indifferente (Di sabato 1 agosto 2020) Caro Napolista, la partita Napoli – Lazio che si gioca stasera nell’ultima giornata di campionato è ancora una volta decisiva: per Ciro Immobile che arrivato a 35 gol è ad una sola rete dal record assoluto di 35 gol stabilito da Gonzalo Higuain (allora bomber e idolo della tifoseria napoletana) appena 4 o 5 stagioni fà. Napoli – Lazio “partita decisiva” all’ultima giornata, mi ricorda un incontro tra le 2 squadre avvenuto molti anni addietro… il 20 maggio 1973…. cui assistetti 17enne sugli spalti della Curva A insieme ai miei abituali amici, anch’essi abbonati (all’epoca il costo per una Curva era veramente irrisorio). Campionato 1972/73: alla penultima giornata è ... Leggi su ilnapolista

La Lazio Siamo Noi

Ultima intervista di una stagione davvero anomala. Per questo, privati a un certo punto delle nostre certezze non solo calcistiche, ho deciso di chiudere in bellezza con un nome che, per chi fa questo ...Ecco, ci risiamo: il Sud come luogo comune, il “vado dove si vince”, le folgorazioni sulla via di don Vicienzo, come lo chiamano da quelle parti (De Luca). Anzi, la conversione di massa di mezzo centr ...