Puglia, positivo entra in contatto con nucleo famigliare e contagia bimbo di 4 mesi, i due genitori sono negativi (Di sabato 1 agosto 2020) A rendere noto il caso di un bambino positivo al Covid-19 è stato Vito Montanaro, direttore del dipartimento Politiche per la salute della Regione Puglia. Vito Montanaro ha così commentato la positività del neonato: “Il caso del bambino di 4 mesi riportato da alcuni organi di stampa è relativo all’esito di un tampone effettuato a carico di un nucleo familiare già in isolamento domiciliare, in quanto entrato in contatto stretto con un caso positivo Covid”. Lo staff dell’Asl sta monitorando costantemente il caso. I genitori del piccolo sono risultati negativi al test. Il dottor Vito Montanaro ha voluto sottolineare che: “Allo stato il ... Leggi su baritalianews

