Montemarano, truffa delle mascherina: i carabinieri denunciano un’altra persona (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontemarano (Av) – I carabinieri della Stazione di Montemarano hanno denunciato un’altra persona ritenuta responsabile del reato di “truffa”: si tratta di una 60enne della Provincia di Napoli, già nota alle Forze dell’Ordine per tale tipologia di reato. A cadere nella sua trappola, la titolare di un’impresa che, in cerca di mascherine protettive anti Covid-19 da fornire ai suoi dipendenti, veniva attratta da un modello ad alta protezione in vendita su un noto sito di annunci on-line. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, effettuava il pagamento di 500 euro mediante bonifico bancario. Ma, ricevuta la somma pattuita, la fittizia venditrice ometteva la consegna della merce e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di ... Leggi su anteprima24

