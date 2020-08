In vacanza al mare, cade in bici, batte la testa: è in coma da 15 giorni (Di sabato 1 agosto 2020) Un villeggiante residente a Marcon, M.L.F., 79 anni, cade dalla bici in circostanze tutte da chiarire a Lignano, provincia di Udine, batte la testa e finisce in rianimazione. E' successo il 18 luglio ... Leggi su leggo

Rinaldi_euro : Valeria Fedeli offra al governo una vacanza al mare in Afghanistan | - STEFYDARK8 : @Inconsapevole2 Campagna , mare , collina ... Dateci una vacanza !!!! - GloBelieber : Finalmente vedrò uno dei posti di mare che più mi attirano e con le persone giuste intorno, spero di mantenere ques… - Luketto02 : @EsercitoCrucian e poi oltre a essere simpatica come un gatto attaccato ai maroni è talmente fessa che rompe le pa… - neverstopgrow : Una cattedrale che galleggia sul mare...#MontSaintMichel è uno dei posti più poetici che abbia mai visto. Non ave… -

Ultime Notizie dalla rete : vacanza mare Andare in vacanza sul Gargano: tra mare e foreste Bussoladiario.com In vacanza al mare, cade in bici, batte la testa: è in coma da 15 giorni

Un villeggiante residente a Marcon, M.L.F., 79 anni, cade dalla bici in circostanze tutte da chiarire a Lignano, provincia di Udine, batte la testa e finisce in rianimazione. E' successo il 18 luglio ...

Barbara d’Urso, ospite svela retroscena su Pomeriggio 5: “Imbarazzatissimo”

Barbara D’Urso si sta godendo queste meritate vacanze estive al mare dove ha mostrato tutto il suo fisico mozzafiato: a 60 anni la conduttrice di punta di Canale 5 ha… Leggi ...

Un villeggiante residente a Marcon, M.L.F., 79 anni, cade dalla bici in circostanze tutte da chiarire a Lignano, provincia di Udine, batte la testa e finisce in rianimazione. E' successo il 18 luglio ...Barbara D’Urso si sta godendo queste meritate vacanze estive al mare dove ha mostrato tutto il suo fisico mozzafiato: a 60 anni la conduttrice di punta di Canale 5 ha… Leggi ...