Il retroscena: Fofana piace anche a Conte. Il casting per il centrocampo e le necessità (Di sabato 1 agosto 2020) L’Inter cerca un centrocampista davvero forte, forse due. Il sogno di Conte è N’Golo Kanté, ritenuto perfetto per l’immediato salto di qualità, ma il Chelsea non lo cede per meno di 70 milioni. anche Sarri apprezza Kanté, con la sponda di Paratici, ma vale lo stesso discorso. Più facile che Juve e Chelsea parlino più avanti di Jorginho, ma ora è presto. L’Inter non ha ancora affondato con il Brescia per Tonali, resta comunque in vantaggio. piace molto Seko Fofana dell’Udinese (autore di una grande stagione) che ha annunciato il suo addio al club friulano. Come piace da sempre De Paul che in questa stagione si è consacrato e che i nerazzurri avevano preso qualche sessione di mercato fa. Il problema, almeno oggi, ... Leggi su alfredopedulla

RobertoScogna15 : -

Ultime Notizie dalla rete : retroscena Fofana Il retroscena: Fofana piace anche a Conte. Il casting per il centrocampo e le necessità alfredopedulla.com 'Così non va, reagite!', Gattuso ha fatto due richieste alla squadra: il retroscena

Ultimissime in casa Napoli in arrivo dalla redazione di Radio Marte nel corso della puntata odierna di 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea. Interessan ...

Ultimissime in casa Napoli in arrivo dalla redazione di Radio Marte nel corso della puntata odierna di 'Marte Sport Live', trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea. Interessan ...