Giannis schianta i Celtics, ai Rockets il derby texano (Di sabato 1 agosto 2020) Giannis schianta i Celtics con una doppia doppia da 35 punti e 17 rimbalzi, regalando ai Milwaukee Bucks il 54esimo successo stagionale Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 119-112 Serata da ricordare per Giannis Antetokounmpo. Il talento greco dei Milwaukee Bucks trascina la franchigia del Wisconsin nel big match contro i Boston Celtics. Partono forte i padroni di casa, che vanno sul +8 (33-25) dopo il primo quarto I Celtics rientrano in partita nel secondo, grazie ad un parziale da 33-31, e al rientro dagli spogliatoi sembrano in grado di ribaltare la partita (29-23). Nel finale però i Bucks rimettono le cose in chiaro (32-25) con Giannis che ne mette 16 in 10 minuti Giannis schianta i ... Leggi su sport.periodicodaily

