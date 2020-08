Genova: il ponte dei miracoli (Di sabato 1 agosto 2020) Per 538 giorni mille uomini hanno lavorato senza sosta, anche in piena pandemia, per restituire a Genova e all'Italia il nuovo cavalcavia sul Polcevera. Merito di una regia tutta italiana, quella del Rina, il Registro italiano navale, guidato dall'a.d. Roberto Carpaneto, che a Panorama racconta la storia di una sfida impensabile.Dal 9 febbraio 2019 mille uomini hanno lavorato senza interruzione, 24 ore su 24, compresi sabati e domeniche. Su 538 giorni, sono rimasti a casa soltanto il 25 dicembre. Per il resto degli ultimi 17 mesi, nulla è riuscito a fermarli, né a rallentarli: neanche la pandemia di Covid-19, che pure ha bloccato il mondo. Oggi, dopo quasi 13 mila ore d'impegno, possono finalmente dire di avercela fatta: i collaudi finali sono andati bene, e lunedì 3 agosto il presidente della Repubblica taglierà il fatidico nastro ... Leggi su panorama

