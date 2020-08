Fiorentina, i convocati per la Spal: out Castrovilli e Ribery (Di sabato 1 agosto 2020) Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Spal. Ecco l’elenco completo: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Dalle Mura, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Benassi, Duncan, Pulgar. Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouamé, Sottil, Vlahovic. FOTO: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

