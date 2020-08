Conor McGregor vs Khamzat Chimaev (Di sabato 1 agosto 2020) Conor McGregor ha annunciato il suo ritiro da MMA poco tempo fa, anche se sembrava l’ennesimo ragazzo che gridava al lupo. Abbiamo perso il conto di quante volte McGregor ha minacciato il pensionamento, il che dimostra quante poche volte abbia effettivamente portato a termine la sua missione. Conor McGregor sembra aver chiuso con questa storia del pensionamento. Beh, ancora una volta, sembra che il suo ultimo pensionamento sia stato tutto uno stratagemma. Sappiamo che è così perché oggi McGregor ha accettato la sfida di un giovane pugile di nome Khamzat Chimaev. Le provocazioni di Khamzat Chimaev su twitter All’inizio della giornata, Chimaev aveva twittato ... Leggi su sport.periodicodaily

tuttomma_it : Spoiler: pare che Conor McGregor girasse con un UZI in quel periodo (ma davvero eh). - adessocipenso : @MMirella28 Incredibile..sembra un viso reale ! ...somiglia tanto a Conor McGregor ?? - GiuseppeAlbi : RT @tuttomma_it: Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov è un capolavoro da riguardare all'infinito per cogliere ogni volta una sfumatura div… - tuttomma_it : Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov è un capolavoro da riguardare all'infinito per cogliere ogni volta una sfumat… -

Ultime Notizie dalla rete : Conor McGregor Chimaev, il carneade UFC che ce l’ha con McGregor. E che volò in Irlanda per dargliele, ma... La Gazzetta dello Sport Formula 1, GP Silverstone: Hulkenberg con il casco nero e la tuta di Stroll. VIDEO

Tuta decisamente stretta e corta per 'Hulk'. Chiamato all'ultimo minuto dalla Racing Point per sostituire Sergio Perez, Nico Hulkenberg ha fatto i conti con alcuni inconvenienti nella prima sessione d ...

F1, Racing Point in cerca di pilota sui social: strane candidature

A Silverstone, causa forfait tecnico di Sergio Perez positivo al coronavirus, c'è un sedile vacante e Racing Point ha deciso di aprire le candidature... sui social! La scuderia britannica, che ha uffi ...

Tuta decisamente stretta e corta per 'Hulk'. Chiamato all'ultimo minuto dalla Racing Point per sostituire Sergio Perez, Nico Hulkenberg ha fatto i conti con alcuni inconvenienti nella prima sessione d ...A Silverstone, causa forfait tecnico di Sergio Perez positivo al coronavirus, c'è un sedile vacante e Racing Point ha deciso di aprire le candidature... sui social! La scuderia britannica, che ha uffi ...