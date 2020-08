Come usare il verbo “stigmatizzare”? Risponde la Crusca (Di sabato 1 agosto 2020) Tratto dall’Accademia della Crusca Alcuni lettori ci chiedono se il verbo stigmatizzare, oltre al valore negativo di ‘biasimare, dispprovare’ ne abbia anche uno “neutro” assimilabile a evidenziare, sottolineare, marchiare. RispostaGià nel mondo latino il sostantivo stigma, analogamente al greco stìgma da cui deriva, voleva dire ‘bollatura’, ‘marchio’ (spesso con riferimento al segno impresso sul corpo degli schiavi), e quindi, in senso figurato, ‘marchio d’infamia’. Nella latinità esisteva pure, sebbene molto raro, il verbo stigmare ‘marchiare a fuoco’. Al suo primo apparire, nel secolo XIV, la neoformazione verbale italiana stimmatizzare, costruita sul neutro ... Leggi su linkiesta

carlogubi : #IusSoli: prendersela coi neonati è da vigliacchi, usare come scusa l'etnia dei genitori è da razzisti, farlo per avere voti è da sciacalli. - demartin : @Nevio76 @AlbertoBagnai io sono una persona di sinistra, ma in una democrazia il corretto uso delle parole dovrebbe… - alex_orlowski : Come usare un videogioco per eludere la censura online di alcuni regimi e pubblicare articoli di giornalisti minacc… - Bea_Phantomhiv : RT @BarbascuraX: Ho sentito usare 'figlio di Salvini' come insulto. E ci sta pure bene - JustLikeVale : RT @th3whiniest: Normalize usare la parola 'uomo' come insulto. -

Ultime Notizie dalla rete : Come usare Come usare il verbo “stigmatizzare”? Risponde la Crusca Linkiesta.it Covid-19 e scienza, le domande che non hanno risposte semplici

Due cose sappiamo con buona certezza: che usare la mascherina chirurgica nel modo giusto protegge ... che distingue gli scienziati dai comunicatori e giornalisti. I primi hanno come obiettivo studiare ...

Usa: fermato il sospettato pet la morte della giocatrice Susie E-

Fermato un uomo di 60 anni ch sarebbe dietro al tremendo omicio di Susie Q. trovata carbonizzata in un parchggio. Ha-. 60 anni ed è di Pontiac l’uomo arrestato perché secondo gli inquirenti sarebbe im ...

Due cose sappiamo con buona certezza: che usare la mascherina chirurgica nel modo giusto protegge ... che distingue gli scienziati dai comunicatori e giornalisti. I primi hanno come obiettivo studiare ...Fermato un uomo di 60 anni ch sarebbe dietro al tremendo omicio di Susie Q. trovata carbonizzata in un parchggio. Ha-. 60 anni ed è di Pontiac l’uomo arrestato perché secondo gli inquirenti sarebbe im ...