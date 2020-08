Biodigestore a Chianche, Sarno (M5S): “Il Consiglio d’Ambito prenda distanze dal suo presidente” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoChianche (Av) – “Le dichiarazioni di Tropeano, presidente ATO di Avellino, ci fanno intendere come una decisione così importante circa la costruzione di un mega impianto di rifiuti sia l’ennesima occasione persa per garantire quei livelli di efficienza ed efficacia a cui l’Ente deve tendere”. A dirlo è Maura Sarno, candidata alle Regionali con il MoVimento 5 Stelle. “Sono del tutto inadeguate le ultime dichiarazioni di Tropeano e il suo scontro con la nostra candidata Valeria Ciarambino rappresenta un punto basso della politica locale. È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni possa fare un così clamoroso “endorsement” attaccando la candidata presidente e tutto il M5S, rei di aver chiesto una maggiore tutela dei cittadini e di ... Leggi su anteprima24

“Amici irpini, delle mille associazioni che operano sul territorio, Sindaci, amministratori, uomini e donne fieri di essere nati e vivere in questa terra, vi chiediamo di stringervi a noi in una grand ...

Biodigestore, Ciampi attacca Tropeano

“La risposta di Tropeano appare velenosa, inutilmente rancorosa e non da nessun chiarimento sul merito del problema sollevato. Si può fare un impianto a Chianche? Perchè non da una risposta netta risp ...

