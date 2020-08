Belen: sulla poppa sfoggia un gran lato B (Di sabato 1 agosto 2020) Belen regala ai fan una foto spettacolare del suo lato B in bella mostra mentre prende il sole distesa sulla barca. E subito è una valanga di like e di commenti La Rodriguez in vacanza con sua sorella CheChu e il suo amore, il piccolo Santiago offre ai follower una visione straordinaria dei suoi “faraglioni” Belen ha già archiviato la storia con Antinolfi Sembrerebbe proprio così: ilArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Core11064017 : RT @ilgiornale: Mariana Rodriguez, dopo le fotografie in barca con De Martino, ha chiarezza sulla relazione con l'ex marito di Belen. E spu… - ilgiornale : Mariana Rodriguez, dopo le fotografie in barca con De Martino, ha chiarezza sulla relazione con l'ex marito di Bele… - Clachica2La : RT @BlitzTVit: Belen Rodriguez, nuova frecciatina all'ex Stefano de Martino? La showgirl posta su Instagram una frase sulla lealtà Guarda… - BlitzTVit : Belen Rodriguez, nuova frecciatina all'ex Stefano de Martino? La showgirl posta su Instagram una frase sulla lealtà… - FranchettiP : @matteosalvinimi Beh sai dicono ci sia stato un governatore che lucrava sulla propria popolazione in terapia intens… -