Adriana Volpe, attacco alla Rai? “Non mi facevano parlare” (Di sabato 1 agosto 2020) Arrivata a Tv8 al termine di una lunghissima avventura a Rai 1, Adriana Volpe ha fin da subito mostrato l’intenzione di liberarsi da un peso sullo stomaco evidentemente portato per lungo tempo. Il suo rapporto con l’ex collega e amico Giancarlo Magalli è stato discusso e analizzato a più riprese; sarebbe naturalmente questo il motivo dietro l’addio alla rete, addio maturato tra molti veleni e non poche recriminazioni. Dopo una fortunata avventura al GF Vip, la conduttrice si è ora reinventata a Tv8 con lo show Ogni Mattina, ma le polemiche con gli ex datori di lavoro non hanno accennato a diminuire. “Finalmente qui posso parlare in libertà”: Adriana Volpe si sfoga commentando le regole della nuova rete in confronto ai vecchi ... Leggi su velvetgossip

candemsoul : RT @darveyfeels_: Questo 2020 con i due reality di punta ci ha fatto conoscere e apprezzare due donne come Adriana Volpe e Manila Nazzaro v… - infoitcultura : Adriana Volpe, marito abbracciato ad una sexy cantante: il video non passa inosservato. Ecco chi è in realtà - infoitcultura : Ogni mattina, Adriana Volpe si prende un'importante rivincita | LaNostraTv - infoitcultura : Adriana Volpe, il marito abbracciato con una sexy cantante: chi è? - infoitcultura : Adriana Volpe, il marito abbracciato con la cantante giovane e sexy. E si scopre chi è -