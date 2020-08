Addio a Florindo, il padre di Roberto Baggio (Di sabato 1 agosto 2020) Addio al padre di Roberto Baggio. Il signor Florindo si è spento a 88 anni in una casa di riposo vicentina. Aveva sempre vissuto a Caldogno, paese in provincia di Vicenza, con la famiglia. Con la moglie Matilde ha avuto 8 figli. Roberto era il sesto. Un altro dei figli, Eddy, che ha questo nome in onore del ciclista belga Merckx, ha giocato a calcio in serie B e C. Leggi su vanityfair

