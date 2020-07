USA, spese personali frenano con persistente calo reddito (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Rallentano le spese ed i redditi delle famiglie americane a giugno. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, le spese personali (PCE) sono salite del 5,6%, poco più di quanto stimato dagli analisti (+5,5%) dopo il +8,5% del mese precedente. I redditi personali hanno registrato una variazione negativa pari a -1,1% rispetto al -4,4% precedente e al -0,5% del consensus. Il PCE price index core, una misura dell’inflazione, segna un incremento dello 0,2% su mese (+0,2% il mese precedente) ed una crescita dello 0,9% su anno (precedente +1%). Leggi su quifinanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 lug - I redditi personali negli Stati Uniti sono calati dell'1,1% in giugno mentre le spese per i consumi sono cresciute del 5,6%. Lo rivelano i dati pubbli ...