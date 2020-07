Ursula von der Leyen a favore dei diritti LGBTIQ, Meloni risponde scimmiottando i membri della comunità (Di venerdì 31 luglio 2020) Giorgia Meloni ha apertamente preso in giro Ursula Von der Leyen dopo che la presidentessa della Commissione europea ha scritto un messaggio sui diritti delle persone LGBTIQ in Europa. Dopo il suo accalorato discorso in parlamento dell’altro giorno la leader di Fratelli d’Italia ha voluto trollare Von der Leyen, la quale ha scritto un messaggio promettendo impegno per garantire l’uguaglianza di diritti a tutti i cittadini europei e, in particolare, alla comunità che sceglie di includere con l’hashtag #LGBTI. Proprio a partire da quest hashtag la Meloni ha costruito la sua risposta. LEGGI ANCHE >>> Giorgia Meloni dice che Conte si sente così potente da deridere il ... Leggi su giornalettismo

Dopo aver schiumato rabbia in Parlamento, Giorgia Meloni è tornata sui social per replicare a Ursula von der Leyen, dal 1 dicembre scorso Presidente della Commissione europea. Via Twitter Von der Leye ...

