Una rete di aiuti protegge Graziano Mesina nella sua latitanza (Di venerdì 31 luglio 2020) AGI - L'ipotesi più plausibile, secondo i carabinieri che lo cercano da un mese, è che a supportare Graziano Mesina nella latitanza siano pregiudicati, coi quali l'ex esponente di spicco del banditismo sardo non ha mai interrotto le relazioni. La parola d'ordine per i militari oggi sembra essere quella di 'avere pazienza'. "In questi casi," dicono dalla caserma del comando provinciale di Nuoro, "si confida sempre che chi lo aiuta nella latitanza possa commettere un passo falso o solo compiere un'azione in grado di metterci sulla pista giusta. Del resto - aggiungono - Mesina non vive d'aria e i contatti necessari dovrà pur tenerli". Di fatto le ricerche del latitante Graziano Mesina sino a ... Leggi su agi

SerieA : La @OfficialSSLazio si aggiudica il match dell’Olimpico sul @BresciaOfficial con una rete per tempo dei suoi attacc… - capuanogio : La #Juventus non festeggia lo scudetto a Udine. Incassa la 5° sconfitta della stagione (tutte in trasferta). Incas… - guardiacostiera : La #GuardiaCostiera di #Monfalcone, con il supporto della @poliziadistato , ha rimosso una rete da pesca di 40 m, i… - Lisuccen : RT @Gianfranco_ros: Una decina di giorni fa mi sn sentito dare del razzista x aver detto: 'Arrivano migliaia di migranti e centinaia di pos… - aloisio20437414 : RT @Agenzia_Italia: Una rete di aiuti protegge Graziano #Mesina nella sua latitanza -

Ultime Notizie dalla rete : Una rete Una rete di aiuti protegge Graziano Mesina nella sua latitanza AGI - Agenzia Italia Una rete di aiuti protegge Graziano Mesina nella sua latitanza

AGI - L'ipotesi più plausibile, secondo i carabinieri che lo cercano da un mese, è che a supportare Graziano Mesina nella latitanza siano pregiudicati, coi quali l'ex esponente di spicco del banditism ...

Recovery plan, il manifesto per il Sud: «Una regia sui fondi»

Il sapere, aggiunge il manifesto, è l’ingrediente più importante per ricostruire l’Italia, soprattutto al Sud. Anche per evitare quell’esodo di cervelli che da anni impoverisce il Mezzogiorno e arricc ...

AGI - L'ipotesi più plausibile, secondo i carabinieri che lo cercano da un mese, è che a supportare Graziano Mesina nella latitanza siano pregiudicati, coi quali l'ex esponente di spicco del banditism ...Il sapere, aggiunge il manifesto, è l’ingrediente più importante per ricostruire l’Italia, soprattutto al Sud. Anche per evitare quell’esodo di cervelli che da anni impoverisce il Mezzogiorno e arricc ...