L'UE sanziona Russia, Cina e Corea del Nord per presunti attacchi informatici

L'UE sanziona Russia, Cina e Corea del Nord, in quanto sostiene che dietro gli attacchi informatici di tutto il mondo ci sia una partecipazione di questi Paesi.

Le sanzioni alla Russia

L'Unione Europea ha sanzionato in relazione al crimine informatico il Dipartimento per le Tecnologie Speciali del …

(ANSA) - BRUXELLES, 31 LUG - Il Consiglio dell'Ue ha deciso, per la prima volta, di imporre sanzioni a seguito di attacchi informatici. Le misure restrittive sono state emesse nei confronti di sei per ...

