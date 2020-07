‘Trono over’, la reazione di Riccardo Guarnieri dopo la fine della sua storia con Ida Platano (Di venerdì 31 luglio 2020) Non c’è pace per Riccardo Guarnieri e Ida Platano che, nonostante il forte sentimento dell’uno nei confronti dell’altra, continuano a fare molta fatica nel provare ad andare d’amore e d’accordo. Durante l’ultima stagione di Uomini e Donne, i due avevano deciso di darsi l’ennesima possibilità uscendo ancora una volta mano nella mano dallo studio che aveva visto nascere e crescere il loro rapporto. dopo aver passato insieme il periodo della quarantena a casa di lei, a Brescia, sono stati ospiti della prima puntata del format del dating show pensato per fronteggiare il particolare periodo del lockdown. In quell’occasione, Ida e Riccardo erano apparsi sereni, anche se l’ipotesi di una loro ennesima ... Leggi su isaechia

IsaeChia : #Tronoover, la reazione di #RiccardoGuarnieri dopo la fine della sua storia con #IdaPlatano #uominiedonne - vecchione_paola : RT @ToniaPeluso: Maria De Filippi ti prego dacci uno speciale trono Over con il matrimonio di Manila e Lorenzo. Rudy Zerbi inviato. #Tempta… - Giulss_M : RT @ToniaPeluso: Maria De Filippi ti prego dacci uno speciale trono Over con il matrimonio di Manila e Lorenzo. Rudy Zerbi inviato. #Tempta… - oceanfeels_ : RT @ToniaPeluso: Maria De Filippi ti prego dacci uno speciale trono Over con il matrimonio di Manila e Lorenzo. Rudy Zerbi inviato. #Tempta… - napoliforever89 : Sarebbe troppo bello antonella nel trono over ?????????? #TemptationIsland -

