Torna a Morciano l'appuntamento con 'Notturna - La notte bianca delle stelle'
Una serata piena di fascino e magia nella cornice suggestiva del parco urbano Del Conca. Torna a Morciano di Romagna l'appuntamento con un evento che grande successo aveva riscosso la scorsa estate.

Una serata piena di fascino e magia nella cornice suggestiva del parco urbano Del Conca. Torna a Morciano di Romagna l'appuntamento con un evento che grande successo aveva riscosso la scorsa estate. S ...Con immenso piacere possiamo confermare il ritorno, in quel del Del Conca, di Alberto Bacchini (classe’ 87) – si legge in una nota della società -. Alberto ha indossato la maglia del Del Conca già per ...