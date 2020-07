Temptation Island: Filippo Bisciglia svela alcuni segreti (Di venerdì 31 luglio 2020) Filippo Bisciglia chiude questa settima edizione di Temptation Island con il record di ascolti e che si confessa proprio sulle pagine di Uomini e Donne raccontando segreti ed emozioni. Un programma che è cresciuto di ascolti in ogni edizione che in ogni puntata è stato tra i primi trend topic e anche in streaming milioni di persone hanno seguito il programma in differita Filippo Bisciglia “innamorato” di Temptation Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - insecuremind_ : RT @Iperborea_: Boom pazzesco di Temptation Island. È incredibile come ormai sia diventato un cult tanto da essere forse l'unico programma… - CecereGianmarco : RT @TRASHPERSON18: Temptation Island VIP 1 (2018): Sossio Aruta riceve il palo dalla tentatrice - Emyli009 : RT @Iperborea_: Boom pazzesco di Temptation Island. È incredibile come ormai sia diventato un cult tanto da essere forse l'unico programma… -