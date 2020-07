Soleil Stasi Instagram, ventaglio in mano e sguardo ammaliante: «Pazzesca!» (Di venerdì 31 luglio 2020) La Costa Smeralda è uno splendore, ma mai quando Soleil Stasi. La bella influencer ha fatto battere il cuore dei suoi followers di Instagram, quasi un milione, con i suoi ultimi scatti della vacanza. Una donna sempre in giro tra mille avventure, tant’è che ha partecipato anche a Pechino Express. Prima il suo lockdown in Repubblica Domenicana e ora una splendida vacanza in Costa Smeralda. Soleil Stasi fa salire l’invidia, ma anche la temperatura. Un fisico da vera divinità. La bella Stasi, di origini americane, si è fatta conoscere partecipando al programma Uomini e Donne. Un trampolino di lancio che le ha permesso di diventare tra le influencers più amate. Tant’è che in seguito ha fatto faville all’Isola dei Famosi e ... Leggi su urbanpost

Clara1957094819 : @ahoy_boy98 Agenzie di management nella prima x es. Pago Enardu Nunez Lessa. Nella seconda Nasti DayeneMello Marian… - GossipItalia3 : Dayane Mello Instagram, dopo il bacio saffico con Soleil Stasi il topless da urlo: «Mamma mia…» #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Stasi Soleil Stasi Instagram, ventaglio in mano e sguardo ammaliante: «Pazzesca!» UrbanPost Dayane Mello Instagram, dopo il bacio saffico con Soleil Stasi il topless da urlo: «Mamma mia…»

Dayane Mello sbalorditiva sui social. La splendida 31enne, che è stata selezionata per le campagne pubblicitarie di brand arcinoti come L’Oréal e Breil e lavorato per marchi quali Yamamay, Intimissimi ...

Marco Cartasegna ingrassato sui social posta la foto con la pancetta: “Mi piaccio così”

Marco Cartasegna è stato uno dei tronisti più apprezzati degli ultimi anni nel mondo di Uomini e Donne. Non ha avuto molta fortuna con la sua ex, Soleil Stasi, le cose non sono finite come ci si aspet ...

Dayane Mello sbalorditiva sui social. La splendida 31enne, che è stata selezionata per le campagne pubblicitarie di brand arcinoti come L’Oréal e Breil e lavorato per marchi quali Yamamay, Intimissimi ...Marco Cartasegna è stato uno dei tronisti più apprezzati degli ultimi anni nel mondo di Uomini e Donne. Non ha avuto molta fortuna con la sua ex, Soleil Stasi, le cose non sono finite come ci si aspet ...