Scuola | dagli oratori agli ex studi Mediaset | gli spazi alternativi per le classi dopo il Covid

A Milano gli studenti dell'istituto comprensivo "Cavalieri" andranno a far lezione al Museo della Scienza; a Roma si farà Scuola al Maxxi, al Macro, al Parco archeologico ma anche al Centro studi e Ricerche di via Panisperna a Monti. A Pegli i liceali si trasferiranno al Museo del Mare e a Bologna è stato messo a disposizione un padiglione della Fiera. A Segrate invece stanno pensando di usare il centro civico, i saloni della parrocchia, ma anche gli ex studi Mediaset di Palazzo dei Cigni, e persino i negozi sfitti di proprietà del Fondo Mario Negri. In tutt'Italia enti locali e scuole stanno lavorando giorno per giorno per trovare spazi alternativi alle aule scolastiche che in molti casi dovranno essere sdoppiate per garantire il ...

