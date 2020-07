Samanta, la mamma del bimbo ‘venduto’ in spiaggia a Ostia: “L’ho visto sta bene, non è vero niente” (Di venerdì 31 luglio 2020) Samanta, la mamma del bimbo ‘venduto’ in spiaggia a Ostia. Samanta ha 18 anni ed è la mamma del bambino di 3 anni che il padre avrebbe tentato di ‘vendere’ per prestazioni sessuali sulla spiaggia di Ostia. Oggi ha incontrato il figlio che sarebbe in buone condizioni, ricoverato all’ospedale Grassi di Ostia e sta iniziando a superare lo choc di aver assistito all’arresto del padre. Secondo la famiglia del 23enne le accuse nei suoi confronti sarebbero frutto di un drammatico malinteso. Samanta, 18 anni, è la mamma del bambino che il padre avrebbe ‘venduto’ sulla spiaggia di Ostia la scorsa ... Leggi su limemagazine.eu

