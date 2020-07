Rifiuti interrati in Cilento e Vallo di Diano, il M5S chiede chiarezza (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – chiarezza sul ritrovamento di Rifiuti interrati nel Parco nazionale di Cilento e Vallo di Diano. Lo chiede il Movimento 5 Stelle, dopo che un’indagine della Procura di Vallo della Lucania ha consentito di scoprire, sepolti in un terreno nel comune di Salento, alcuni strati di Rifiuti rinchiusi in sacchi di juta oltre a bidoni in plastica e fanghi provenienti da lavorazioni industriali. «Dal primo giorno in Consiglio regionale – ricorda il consigliere Michele Cammarano – e in particolar modo durante le attività della Commissione speciale Terra dei Fuochi, ci siamo spesi per fare chiarezza sulle sollecitazioni che ci giungevano, e continuano ancora ... Leggi su anteprima24

repubblica : Rifiuti tossici interrati nella campagne del Cilento, trovati bidoni e fanghi tossici - ottopagine : Rifiuti interrati in Cilento, i 5Stelle chiedono chiarezza #Salento - Sabatin42249197 : RT @rep_napoli: Rifiuti tossici interrati nella campagne del Cilento, trovati bidoni e fanghi tossici [di VINCENZO RUBANO] [aggiornamento d… - larampait : #Rifiuti interrati in #Cilento e #VallodiDiano, i #5Stelle chiedono chiarezza e #bonifiche - VoceDiStrada : Salento. Rifiuti interrati, M5S:'Si faccia chiarezza' -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti interrati Rifiuti interrati in Cilento, i 5Stelle chiedono chiarezza Ottopagine Bidoni e funghi tossici nelle campagne del Cilento

Nelle campagne del Cilento trovati rifiuti tossici interrati. Ruspe in azione su disposizione della Procura di Vallo della Lucania.

Trovati rifiuti tossici interrati nel Cilento: ruspe in azione

Un’emergenza che nel corso degli anni, purtroppo, ha portato alcune aree della Regione Campania a essere ribattezzate come ‘Terra dei Fuochi’. Il business della Camorra con i rifiuti tossici va avanti ...

Nelle campagne del Cilento trovati rifiuti tossici interrati. Ruspe in azione su disposizione della Procura di Vallo della Lucania.Un’emergenza che nel corso degli anni, purtroppo, ha portato alcune aree della Regione Campania a essere ribattezzate come ‘Terra dei Fuochi’. Il business della Camorra con i rifiuti tossici va avanti ...