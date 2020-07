Rangnick, colpo di scena: addio alla Red Bull (Di venerdì 31 luglio 2020) Ralf Rangnick dice addio al colosso Red Bull. Il dirigente ha deciso di rompere l’intesa: “Ora è il momento giusto per concludere il mio lavoro” Quando si parla di Ralf Rangnick i colpi di scena sono dietro l’angolo. Dopo il mancato approdo del tedesco al Milan, il dirigente ha deciso di salutare anche il colosso Red Bull. La nomina di Oliver Mintzlaff a Head of global soccer aveva fatto presagire qualche cambio di rotta in vista. “Ora è il momento giusto per concludere il mio lavoro con la Red Bull – ha dichiarato Rangnick. Voglio ringraziare tutti i dipendenti e soprattutto Mateschitz per il sostegno e la fiducia. Mi hanno dato di fare qualcosa qui negli ultimi anni, di costruire qualcosa di ... Leggi su zon

stetho83 : @SimoneFracassi @russ_mario1 @p__antonio diciamo che prima del ribaltono Rangnick questa era una sardinata che appr… - MorpheusMT : @AlbertMotta82 È ancora in lista ma è sceso. Era un colpo di Rangnick. Sicuramente se il milan paga la clausola di… - dello__98 : @Damiano0306 Hanno detto che faranno un colpo di esperienza. Prima di Rangnick era papabile, e adesso sarà di sicuro svincolato - RossoneroUltra : Anche se Rangnick è saltato il Milan dovrebbe comunque provare a prendere Szoboszlai,i soldi per pagare la clausol… - Shellshoker7 : @EriErvinsadiku Ho subito il colpo Rangnick, non per il crucco in se ma per il progetto che poteva esserci e che no… -

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick colpo Rangnick, colpo di scena: addio alla Red Bull ZON.it Calciomercato Milan, sfuma il colpo in difesa | UFFICIALE: ha firmato

Uno degli obiettivi principali del Milan per la difesa si è complicato notevolmente: il centrale, infatti, ha rinnovato il contratto con il proprio club. L’ascesa di Stefano Pioli sulla panchina del M ...

Milan, il "no" a Ranginck può favorire il Napoli: Giuntoli prenota il colpo? Duello con Tare

Il Corriere della Sera, oggi in edicola, nel riportare le ultime notizie di mercato che riguardano la Lazio, parla di un possibile affare che potrebbe coinvolgere anche il Napoli di De Laurentiis. Il ...

Uno degli obiettivi principali del Milan per la difesa si è complicato notevolmente: il centrale, infatti, ha rinnovato il contratto con il proprio club. L’ascesa di Stefano Pioli sulla panchina del M ...Il Corriere della Sera, oggi in edicola, nel riportare le ultime notizie di mercato che riguardano la Lazio, parla di un possibile affare che potrebbe coinvolgere anche il Napoli di De Laurentiis. Il ...