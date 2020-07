Marco Belinelli e il coraggio di cambiare: «Il mio 2020, niente sarà più come prima» (Di venerdì 31 luglio 2020) Quando metti piede nello studio di un tatuatore per una seduta, sai già che uscirai diverso da come sei entrato. Magari con inciso sul braccio una coppa scintillante, che celebra il giorno in cui sei diventato il primo italiano a vincere il campionato NBA. Il 2020, invece, si è presentato senza aghi e senza inchiostro, ma su Marco Belinelli sta lasciando comunque segni indelebili. «È un anno complicato per tutti», ci rivela il campione azzurro dalla «bolla» di Orlando, dove le squadre in corsa per i playoff NBA – compresi i suoi Spurs – completeranno la stagione del basket americano. «Ne sono successe tante e ancora oggi c’è un’atmosfera strana: certe situazioni erano difficili anche da immaginare, a volte mi sembra di vivere dentro ad un film». Leggi su vanityfair

