Malore per Attilio Fontana: non parteciperà alla festa della Lega a Cervia (Di venerdì 31 luglio 2020) Questa sera, a Cervia (in provincia di Ravenna), inizia la festa della Lega in Emila-Romagna. Una cinque giorni di eventi e incontri a cui parteciperanno tutti gli esponenti di spicco del Carroccio. Ma non Attilio Fontana. Il Presidente della Regione Lombardia, infatti, ha comunicato la sua assenza dopo aver avuto qualche piccolo problema di salute (che, ovviamente per privacy, non è stato spiegato nei dettagli). Il suo intervento era previsto intorno alle 21.30 di oggi, ma non ci sarà. LEGGI ANCHE > La differenza di due ore tra la donazione dei camici e il tentativo di rivenderli nelle chat WhatsApp del cognato di Fontana «Il mio fisico mi ha avvertito: ‘Attilio prenditi qualche giorno di riposo’ ... Leggi su giornalettismo

emergenzavvf : Stamattina l'elicottero Drago 140 AW139 dei #vigilidelfuoco si è spinto oltre 37 miglia dalla costa di… - repubblica : Malore per Fontana: 'Il mio fisico mi ha avvertito, devo riposare' - fpizzul : Apprendo del malore del presidente lombardo Attilio Fontana @FontanaPres. A lui auguro di potersi riposare in quest… - ciolonap : RT @fanpage: ?? Malore per Attilio Fontana - askanews_ita : 'Il mio fisico mi ha avvertito, devo riposare' (malore per Attilio #Fontana) -