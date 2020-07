Lo stato di emergenza non è una novità: chi lo critica deve soffrire di memoria corta (Di venerdì 31 luglio 2020) Le critiche feroci verso il prolungamento dello stato di emergenza sono strabilianti, dal momento che lasciano presupporre che chi le muove ritenga “normale” ciò che è avvenuto negli ultimi anni in Italia. Come se lo stato di emergenza che con il Covid è stato proclamato e ora prorogato fosse una novità assoluta, un unicum, un’anomalia da sanare al più presto. Certo, ogni stato di emergenza è una sporgenza dell’ordinamento oltre l’ordinamento stesso, un modo per cavarsi d’impaccio nelle situazioni impreviste o che richiedono l’esercizio di poteri straordinari che non possono passare al vaglio degli organi costituzionalmente deputati. Ed è dunque uno strumento da regolare e ... Leggi su ilfattoquotidiano

