LIVE – F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2020: le prove libere 2 (DIRETTA) (Di venerdì 31 luglio 2020) Arriva il pomeriggio e a Silverstone è tempo di tornare in pista in questa giornata di venerdì 31 luglio. Dopo la prima sessione di libere, team e piloti sono pronti per proseguire il lavoro in pista al Gran Premio di Gran Bretagna con le prove libere 2 in programma alle ore 16:00. Anche in questa sessione i protagonisti avranno a disposizione 90 minuti per ottimizzare il set-up e migliorare le prestazioni della monoposto. Le prove libere 2 del GP di Gran Bretagna le potrete seguire in DIRETTA su Sportface attraverso il LIVE testuale aggiornato in tempo reale. Al termine della sessione verranno pubblicati i risultati e la classifica tempi oltre ai consueti ... Leggi su sportface

