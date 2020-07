L'hotspot di Lampedusa al collasso: le immagini choc (Di venerdì 31 luglio 2020) Maurizio Zoppi Ininterrotti gli sbarchi di migranti a Lampedusa. L'hotspot non accenna a svuotarsi e i cancelli di contrada Imbriacola rimangono sempre aperti per accogliere sempre nuovi ospiti. Grandi disagi nella struttura dove i presenti sono arrivati a 872 a fronte di una capienza massima prevista per 95. La gente è ammassata all'interno del centro migranti. Nessun dispositivo di protezione. Una situaizone che gli isolani denunciano da troppo tempo accoglienza migranti emigranti  Luoghi: Lampedusa Leggi su ilgiornale

