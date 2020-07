Il video del clamoroso errore del Tg2 che annuncia il “no” al processo a Salvini (Di venerdì 31 luglio 2020) Nella serata del 30 luglio, ormai è noto, il Senato ha respinto la relazione del presidente della Giunta per le immunità Maurizio Gasparri, che aveva deciso di negare l’autorizzazione a procedere al Tribunale dei ministri di Palermo per contestare a Matteo Salvini il sequestro della nave Open Arms nell’agosto del 2019. Nell’iter parlamentare, questo significa che hanno vinto i no, cioè i ribaltamenti della decisione della Giunta, con 149 voti, mentre i sì – in altre parole: la parte di emiciclo che voleva impedire la perseguibilità di Salvini – si sono fermati a 141. La cosa non è stata immediatamente chiara a tutti: prendete Maria Antonietta Spadorcia, giornalista parlamentare del Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano (dichiarato leghista e conoscenza personale del leader della ... Leggi su wired

