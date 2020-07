Dzeko, la voglia di Roma non finisce: il piano per farlo restare (Di venerdì 31 luglio 2020) Dzeko non vuole abdicare. E' il re di Roma , è lo straniero della storia del club che ha segnato di più, ha raggiunto Volk , contro il Torino è stato ancora una volta determinante. Un gol, un rigore ... Leggi su corrieredellosport

salvione : Dzeko, la voglia di Roma non finisce: il piano per farlo restare - sportli26181512 : Dzeko, la voglia di #Roma non finisce: il piano per farlo restare: Può spalmare l’ingaggio, per il club Edin è impo… - spocchianerazz1 : Voglia di Messi, Kantè e Dzeko, ma voglia anche di Oblak, perché un portiere vero in questi anni ci volevaaaaaa ??????… - SitoGiuseppe : @pap1pap A Conte piace Gagliardini, Conte vuole che Borja rinnovi, Conte spinge per la conferma di Biraghi.. almeno… - SiDiceGiannini : «Ribaltata» Il gol del Torino gela il sangue a tutti, ma la #ASRoma dimostra che la voglia di ribaltarla e di blind… -