Due Bimbi Muoiono di Caldo Chiusi in Auto, Padre Viene Prima Accusato ma Poi Liberato (Di venerdì 31 luglio 2020) Una svolta nelle indagini potrebbe scagionare un 31enne di Tulsa (USA), Accusato di aver causato la morte dei suoi bambini dopo averli lasciati in Auto al sole per molte ore. Dustin Dennis avrebbe infatti portato i figli, di 3 e 4 anni, a fare la spesa, per poi dimenticare i piccoli nel veicolo assolato. Ma un video delle telecamere di sorveglianza del loro quartiere ha dimostrato che i bambini sarebbero saliti di nascosto nell’Auto e vi sarebbero rimasti intrappolati sotto il sole cocente. La loro morte si va ad aggiungere a quella di molti altri minori che hanno perso la vita in circostanze analoghe: si stima che in USA sono 38 ogni anno. In Italia per arginare il problema sono stati adottati appositi seggiolini muniti di sensori. Leggi su youreduaction

