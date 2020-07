De Laurentiis punge Sarri: “Alla Juve non si è trovato bene, ha fatto due o tre c*****e” (Di venerdì 31 luglio 2020) La stagione di Maurizio Sarri alla Juventus è stata parecchio movimentata. Prima la mancata preparazione con la squadra, poi il lockdown e un'idea di calcio che si è vista veramente a tratti. I bianconeri hanno vinto il nono scudetto di fila nonostante una ripresa di campionato non proprio entusiasmante sul piano del gioco. Inoltre nelle ultime ore sono arrivate anche le critiche del patron del Napoli De Laurentiis nei confronti dell'allenatore bianconero.LE FRECCIATE DI DE Laurentiiscaption id="attachment 687313" align="alignnone" width="300" Aurelio De Laurentiis (Getty Images)/captionIntervistato da SkySport in occasione dell'ufficialità di Osimhen, il numero uno azzurro ha commentato la prima stagione bianconera di Sarri: "Scudetto ... Leggi su itasportpress

