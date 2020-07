Covid-19: «Non potranno incontrarsi in luoghi chiusi» (Di venerdì 31 luglio 2020) Il blocco riguarda la Greater Manchester, alcune parti dell'East Lancashire, West Yorkshire e Leicester Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Covid Non Covid, a Treviso 133 contagiati in un centro di accoglienza. Ma non c’entrano gli sbarchi di Lampedusa Corriere della Sera Coronavirus: 11 nuovi casi positivi in Toscana, 0 deceduti, 2 guariti

In Toscana sono 10.469 i casi di positività al Coronavirus, 11 in più rispetto a ieri (tutti identificati in corso di tracciamento). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno prec ...

Virus e divertimento, D’Avenia: “A Salerno iniziative responsabili per una movida Covid free”

Con la riapertura di bar e ristoranti, giovani e adulti hanno preso d’assalto le piazze e i luoghi della movida urbana destando non poche preoccupazioni di contagio. Oggi, infatti, ad ammalarsi di ...

