Coronavirus: a soli 4 mesi è positivo. Infetti anche i genitori (Di venerdì 31 luglio 2020) Purtroppo il virus c’è, e colpisce ancora tutti: compreso un bambino pugliese di soli 4 mesi. Positivi anche i genitori. positivo al Coronavirus, a soli quattro mesi. Avviene in Puglia: insieme al bimbo, risultano Infetti anche i genitori. Il Coronavirus non risparmia dunque proprio nessuno: anche un bambino così piccolo si è ammalato. A confermare … L'articolo Coronavirus: a soli 4 mesi è positivo. Infetti anche i genitori proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Coronavirus: a soli 4 mesi è positivo. Infetti anche i genitori - #Coronavirus: #positivo. #Infetti - nonsonpago1 : RT @caritas_milano: ??Nei momenti di crisi sono sempre i più deboli a pagare le conseguenze più gravi. In mezzo a mille difficoltà anche in… - Alberto63Al : RT @caritas_milano: ??Nei momenti di crisi sono sempre i più deboli a pagare le conseguenze più gravi. In mezzo a mille difficoltà anche in… - dievve : Il ministro della Salute, Roberto Speranza Come si temeva, la riapertura delle scuole prevede l’obbligo delle masc… - TommyBrain : EEP:E se di Germania ce ne fossero tre? Meglio fare da soli -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus soli Mattarella: “Non possiamo rimuovere la crisi coronavirus. Libertà non è fare ammalare gli altri” Il Fatto Quotidiano Cougar, tastiera gaming Vantar AX: ultra sottile in soli 15 mm di spessore

Cougar aggiunge al proprio catalogo la tastiera gaming Vantar AX, caratterizzata da un corpo e da tasti ultra sottili per un'altezza complessiva di soli 15 mm. In pianta invece lo spazio occupato è pa ...

Coronavirus, ancora un forte sostegno a favore del pugilato

Genova. Si è svolto, in modalità conference call, il Consiglio federale del pugilato. All’apertura dei lavori, il presidente Lai ha ringraziato tutte le società affiliate ed i tesserati per lo straord ...

Cougar aggiunge al proprio catalogo la tastiera gaming Vantar AX, caratterizzata da un corpo e da tasti ultra sottili per un'altezza complessiva di soli 15 mm. In pianta invece lo spazio occupato è pa ...Genova. Si è svolto, in modalità conference call, il Consiglio federale del pugilato. All’apertura dei lavori, il presidente Lai ha ringraziato tutte le società affiliate ed i tesserati per lo straord ...