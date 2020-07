Auto vola giù dal ponte e finisce in un canale: una fine terribile per i due passeggeri (Di venerdì 31 luglio 2020) Un’Auto caduta giù da un ponte, morti entrambi i passeggeri. L’incidente avvenuto accaduto nel comune di Sezze nei pressi di Ceriara, precisamente in via ponte Ferazzoli. In queste ore sono in corso le operazioni di recupero dell’Automobile nel canale. Intervenuti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco E la Polizia Stradale di Terracina, per dare l’avvio alle operazioni di rilievo e di recupero. Da una prima ricostruzione della dinamica, la macchina, con a bordo due persone, sarebbe arrivata sul ponte facendo male i calcoli e, contro il muretto di contenimento, si sarebbe ribaltata volando letteralmente già nell’Ufente. (Continua dopo le foto) L’Ufente è il canale che scorre ... Leggi su caffeinamagazine

latina24ore : Auto vola giù dal ponte, morte due persone a Sezze - News_24it : Tragedia a Sezze, auto vola già dal ponte e finisce nel canale della migliara 47: morte due persone.… - Lunanotizie : Incidente a Sezze, auto vola nel canale: due morti - - LatinaCorriere : Tragedia a Sezze, auto vola dal ponte Ferraioli: un morto - - Piboncarsrl : Ford #Focus ST. Vola con i piedi per terra. Ripartiamo assieme. Prenota il tuo appuntamento in salone. ? Chiamaci?… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto vola Latina, auto vola giù dal ponte in un canale: un morto e un disperso a Sezze Il Messaggero Latina, auto vola giù dal ponte in un canale: un morto e un disperso a Sezze

Un'auto è volata da un ponte a Sezze e le due persone a bordo sono morte. È accaduto a Sezze nella zona di Ceriara in via Ponte Ferazzoli. Sono in corso le operazioni di recupero della vettura nel can ...

visionate il nostro sito rossiniservice,

Accessori in dotazione: ABS, Airbag, Alzacristalli elettrici, Autoradio, Autoradio digitale, Chiusura centralizzata, Climatizzatore, Controllo trazione, Cronologia tagliandi, ESP, Filtro antiparticola ...

Un'auto è volata da un ponte a Sezze e le due persone a bordo sono morte. È accaduto a Sezze nella zona di Ceriara in via Ponte Ferazzoli. Sono in corso le operazioni di recupero della vettura nel can ...Accessori in dotazione: ABS, Airbag, Alzacristalli elettrici, Autoradio, Autoradio digitale, Chiusura centralizzata, Climatizzatore, Controllo trazione, Cronologia tagliandi, ESP, Filtro antiparticola ...