Atalanta-Inter: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di venerdì 31 luglio 2020) La sfida tra Atalanta e Inter deciderà la seconda forza del campionato. Al momento appena sotto la Juventus c'è la squadra di Antonio Conte a quota 79 punti, mentre a 78 troviamo la Dea e la Lazio. Chi avrà la meglio? In attesa di far parlare il campo, vediamo assieme tutti i dettagli del match di Bergamo. dove e quando si gioca Atalanta-Inter si giocherà sabato 1 agosto 2020 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo a porte chiuse. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 20.45.... Leggi su 90min

