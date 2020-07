Ascolti Tv giovedì 30 luglio 2020: Temptation Island finale (Di venerdì 31 luglio 2020) Ascolti Tv giovedì 30 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Temptation Island finale milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Scusate se esisto milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Hawaii Five-0 9×21 1a Tv mila e %NCIS New Orleans 5×09 1a Tv mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Io Robotmilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % In Arte Ornella Vanoni mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % I Legnanesi (replica) mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Under Suspicion mila e % In Onda mila e% Api assassine mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi ... Leggi su dituttounpop

CorriereCitta : #Ascoltitv giovedì 30 luglio 2020: #TemptationIsland 2020, Io Robot, Scusate se esisto, dati Auditel e share - levrieroafghano : Rihanna che ogni giovedì registra un picco mai visto di ascolti #TemptationIsland - SpettacoliNEWS : Nuovo record di ascolti per #TemptationIsland. Ultimo appuntamento giovedì 30 luglio, in prima serata su Canale 5 - PepitoProduzion : “Hammamet accende il cinema pay” La magistrale regia di #GianniAmelio e l’incredibile interpretazione di @pfavino h… - MondoTV241 : Gli ascolti di giovedì 23 Luglio 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì Podcast, sempre più ascolti e sempre più lunghi (soprattutto fra i più giovani): i dati Nielsen 2019 Corriere della Sera