12enne tenuto segregato dai genitori e affamato: tutto per andarsi a divertire (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo tenevano segregato, lo torturavano e, per terrorizzarlo, gli facevano sentire la “voce del diavolo”. Ecco cosa faceva una coppia di Arzachena, con la complicità di una zia, al figlio di 12 anni. Il tribunale di Tempio, in Sardegna, ha condannato i tre a otto anni per sequestro e maltrattamenti, tutto avvenuto in quella che è stata ribattezzata la “villetta degli orrori”. Ciò che colpisce, oltre a quello che veniva fatto al piccolo, sono le motivazioni che hanno spinto genitori e zia a compiere tali gesti. Per i giudici i tre erano mossi da “deprecabile crudeltà nei confronti di un bimbo ritenuto a volte un ostacolo al trascorrere del tempo fuori casa per divertimento”. E ancora, nelle motivazioni della condanna, il giudice Marco Contu spiega: ... Leggi su caffeinamagazine

