Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 15:30 (Di giovedì 30 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E CASTAGNETTA IN DIREZIONE Roma; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PONTE NEI PRESSI DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA VIA DI TOR BELLA MONACA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL FUOCO SACRO E LA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; IN CHIUSURA, COME DA ORDINANZA DELLA Regione Lazio IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE TUTTI I VIAGGIATORI IN ARRIVO NELLA Regione, I QUALI NEI ... Leggi su romadailynews

