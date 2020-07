Star Wars: l'Ascesa di Skywalker: svelato il cameo di Karl Urban (Di giovedì 30 luglio 2020) L'attore di The Boys, Karl Urban, ha recentemente svelato di aver interpretato un simpatico cameo nell'ultimo capitolo della nuova saga di Star Wars, Star Wars: l'Ascesa di Skywalker. Karl Urban ha rivelato un segreto insospettabile di fronte al naso di tutti noi: nell'ultimo film di Star Wars, l'Ascesa di Skywalker c'era anche l'attore neozelandese in un cameo nei panni di uno stormtrooper. Ebbene sì, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker presenta un cammeo segreto della Star di The Boys, Karl ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars Karl Urban e il suo cameo ‘segreto’ in L’Ascesa di Skywalker Star Wars Addicted Star Wars: l'Ascesa di Skywalker: svelato il cameo di Karl Urban

