Spezia, intervento riuscito per Capradossi (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA - Elio Capradossi , centrale dello Spezia reduce dalla rottura del legamento crociato ginocchio, è stato operato ieri a Villa Stuart a Roma. L'intervento è perfettamente risucito e il difensore, ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Spezia, intervento riuscito per Capradossi: Il difensore aquilotto si è rotto il crociato: tornerà in campo nel ta… - muoversintoscan : ???? Per un intervento delle Forze dell’Ordine nella stazione di Viareggio, il treno regionale 23357/8 (FIRENZE SMN -… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia intervento Spezia, intervento chirurgico perfettamente riuscito per Elio Capradossi TUTTO mercato WEB Spezia, intervento riuscito per Capradossi

ROMA - Elio Capradossi, centrale dello Spezia reduce dalla rottura del legamento crociato ginocchio, è stato operato ieri a Villa Stuart a Roma. L'intervento è perfettamente risucito e il difensore, ...

Ragione Liguria, col Fondo Strategico stanziati 135 milioni in cinque anni

GENOVA - Sono 135 milioni gli investimenti stanziati con il Fondo Strategico dalla giunta regionale, in accordo con Anci, in cinque anni. Sono 8 milioni per la difesa del suolo, 27 per la riqualificaz ...

ROMA - Elio Capradossi, centrale dello Spezia reduce dalla rottura del legamento crociato ginocchio, è stato operato ieri a Villa Stuart a Roma. L'intervento è perfettamente risucito e il difensore, ...GENOVA - Sono 135 milioni gli investimenti stanziati con il Fondo Strategico dalla giunta regionale, in accordo con Anci, in cinque anni. Sono 8 milioni per la difesa del suolo, 27 per la riqualificaz ...