Salvini rischia il naufragio pure sulla Open Arms: oggi il verdetto del Senato. Renzi scioglie le riserve: sì al processo (Di giovedì 30 luglio 2020) Qualcuno salvi il soldato Matteo. Ci risiamo. In Senato oggi si vota sulla richiesta a procedere nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Un caso non senza precedenti. Basti ricordare l'episodio della nave Diciotti: lo stop di uno sbarco di migranti in Sicilia di luglio 2018. I Senatori dell'allora maggioranza gialloverde votarono compattamente contro l'autorizzazione a procedere nei confronti del leghista. E il caso Gregoretti, 131 migranti bloccati al largo di Augusta. L'esito, però, fu diverso: in Aula, l'attuale maggioranza giallorossa spedì il Capitano a processo – prima udienza ad ottobre dinanzi ai giudici di Catania – con 152 voti a favore. Uno pari, palla al centro quindi.

