OkunoKA Madness annunciato con un Trailer (Di giovedì 30 luglio 2020) Ignition Publishing e lo studio di sviluppo italiano Caracal Games sono orgogliosi di annunciare OkunoKA Madness, un’evoluzione del platform masocore originale OkunoKA , arricchito con nuovi livelli, boss, funzionalità e sfide! Disponibile adesso per il pre-ordine su Xbox One e Nintendo Switch, OkunoKA Madness arriverà l’8 settembre su PlayStation 4, Xbox One, Steam e Nintendo Switch. I possessori dell’originale OkunoKA su Nintendo Switch riceveranno l’aggiornamento a OkunoKA Madness gratuitamente! Con uno stile disegnato a mano molto particolare, OkunoKA Madness rappresenta un’evoluzione del concetto originale che mette insieme il gusto per le speedrun e i platform. ... Leggi su gamerbrain

