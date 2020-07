No Tav, nel video degli attivisti spiati mi ha colpito un certo ‘ringraziamento’ (Di giovedì 30 luglio 2020) In un video postato su YouTube il 19 luglio il Movimento No Tav mostra le riprese di piccole telecamere nascoste nei boschi della Val Susa dalla polizia al fine di spiare gli attivisti, che le hanno scovate e rimosse diffondendone il contenuto. Da torinese ho riconosciuto due caprioli, un camoscio e il dirigente della Digos Carlo Ambra ma, ben oltre gli aspetti esilaranti, mi ha colpito negli ultimi frame un ironico “ringraziamento” all’azienda fornitrice dei dispositivi alla questura: l’Area Spa di Vizzola Ticino. Leggere quel nome mi ha fatto rabbrividire. Area non è un’azienda qualunque. È accusata di una delle più grandi e meno conosciute vergogne della storia italiana recente: la fornitura di strumenti di intercettazione online al regime siriano di Assad nel 2011, durante le ... Leggi su ilfattoquotidiano

GAD LERNER E I PARTIGIANI Il Mulino Borgata Giordani 52 Mattie Alle 17.30 Sarà un omaggio alla memoria del partigiano Ugo Berga e alla Resistenza ad aprire il calendario di eventi non più solo virtual ...

"La situazione dell'organico della Polizia di Torino è allarmante" – dichiara il Segretario del Siulp Eugenio Bravo. "Far fronte ai sempre più impellenti servizi di ordine pubblico, TAV in testa, all' ...

